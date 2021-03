Piaggio: arriva in Nepal lo scooter Aprilia SXR 160

Alessandra Caparello 8 marzo 2021 - 11:06

MILANO (Finanza.com)

Via libera alla vendita di Aprilia in Nepal. E’ il gruppo Piaggio ad annunciarlo precisando che il primo scooter della casa di Noale ad esser venduto in Nepal è l’Aprilia SXR 160, un veicolo dal carattere fortemente distintivo e hi-tech, già diventato il nuovo punto di riferimento nel segmento delle due ruote premium in India."Dopo il grande successo ottenuto in India a pochi mesi dal debutto, siamo lieti di lanciare il tanto atteso scooter premium, Aprilia SXR 160, anche sul mercato nepalese”, ha commentato il CEO di Piaggio India, Diego Graffi. “Aprilia SXR 160 è sinonimo di stile, alte prestazioni e grande comfort. Progettato in Italia, crediamo che questo scooter, assieme a Vespa, stabilirà standard elevati nel mercato delle due ruote di fascia alta anche in Nepal e rafforzerà le basi per una ulteriore espansione del Gruppo Piaggio nel Paese." Il nuovo scooter Aprilia SXR 160 ha riscosso un notevole apprezzamento non solo dal mercato indiano, ma anche da parte dei media internazionali: è stato premiato come “Miglior veicolo a 2 ruote” alla fiera Auto Expo 2020, e “Scooter dell’anno 2021” dal prestigioso programma della BBC Top Gear India, che gli ha riconosciuto il carattere distintivo e innovativo, la tecnologia premium e il confort elevato.