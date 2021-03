Piaggio: analisti premiano il titolo dopo conti 2020 e nuovo piano di espansione

simone borghi 3 marzo 2021 - 15:09

MILANO (Finanza.com)

Oggi scambia poco mosso il titolo Piaggio a 3,12 euro, molto vicino sui valori della vigilia e allineandosi alla performance debole dell'intero listino milanese. All'indomani dell'annuncio dei risultati 2020 che hanno dimostrato l'efficacia del Gruppo in risposta alla pandemia, Piaggio viene premiato dagli analisti di Mediobanca che hanno alzato il prezzo obiettivo a 3,40 euro per azione (da 3,20 euro) e hanno confermato il rating Outperform.Secondo gli esperti della banca d’affari, “i risultati del 2020 riflettendo i piani di espansione appena annunciati, soprattutto in Asia. Dopo aver superato con successo gli ostacoli dello scorso anno, Piaggio sta accelerando gli investimenti per aumentare la capacità produttiva in Asia e sfruttare la forte gamma di prodotti nei mercati occidentali. Quest'ultima include i veicoli elettrici, poiché Piaggio guida lo sviluppo di standard comuni per facilitare l'adozione della mobilità elettrica”.