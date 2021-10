Piaggio affonda a -7% a Piazza Affari dopo i conti

Titta Ferraro 29 ottobre 2021 - 17:13

Tonfo del 7,4% a 2,89 euro per il titolo Piaggio dopo la diffusione dei conti al 30 settembre. Il gruppo della Vespa ha riportato nei primi 9 mesi dell'anno un utile netto di 51,6 milioni di euro, +77,1% dai contro i 29,1 di un anno fa e l'Ebitda attestarsi a 192,9 milioni (+28,5% a/a).L'utile risulta leggermente inferiore ai 54 mln attesi da Equita.Da gennaio a settembre anche i ricavi hanno mostrato una decisa crescita, attestandosi a 1.319,2 milioni di euro, miglior risultato nel periodo dal 2007 e mostrando un aumento del 32,7% rispetto ai 993,8 milioni riportati un anno fa. Nel periodo in esame il gruppo Piaggio ha venduto nel mondo 430.600 veicoli, in crescita del 21,7% rispetto ai 353.900 veicoli di un anno fa.