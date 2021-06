Piaggio: a maggio mercato due ruote in forte crescita in Italia (+43%) e Spagna +56%

simone borghi 2 giugno 2021 - 14:25

MILANO (Finanza.com)

“Le due ruote rappresentano indubbiamente un simbolo della mobilità post Covid” così il presidente di Confindustria Ancma ha commentato i dati delle immatricolazioni di ciclomotori, scooter e moto del mese di maggio, periodo in cui sono stati immessi sul mercato complessivamente (ciclomotori + immatricolato) 38.553 veicoli (+42,73%). Il solo mercato dei ciclomotori totalizza 1.940 veicoli venduti, pari a un +45,21% sullo stesso mese del 2020, mentre scooter e moto registrano rispettivamente 20.526 (+41,41%) e 16.087 (+44,15%) veicoli immatricolati. Dal confronto con lo stesso mese del 2019 emerge invece una crescita complessiva del 26,6%. Gli analisti di Equita che hanno rating Hold su Piaggio con target price a 3,5 euro, sottolineano che “maggio è insieme a giugno il mese di picco delle vendite delle due ruote in Italia e pesa in media il 13% del totale annuo delle vendite. Il mercato delle due ruote italiano pesa circa l’11% del fatturato di Piaggio.Per quanto riguarda il mercato spagnolo delle due ruote, Anesdor ha pubblicato i dati relativi a maggio che è risultato essere ancora debole rispetto ai livelli pre-covid registrando un calo dei volumi venduti complessivo del 12% rispetto a maggio 2019. Come per l’Italia, il confronto con il 2020 (volumi complessivi +56% su base annua) beneficia di un dato di maggio 2020 ancora impattato dal lockdown. Secondo le stime di Equita, “il mercato spagnolo ha un peso mid-single digit sul fatturato di Piaggio”.