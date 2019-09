Piaggio: Vespa stringe partnership con il designer Sean Wotherspoon

Valeria Panigada 6 settembre 2019 - 09:42

MILANO (Finanza.com)

Piaggio ha annunciato oggi la firma di un accordo di partnership tra il suo marchio Vespa e il giovane designer Sean Wotherspoon. Quest'ultimo definirà i canoni estetici di una edizione speciale e limitata di Vespa Primavera e di un casco dedicato, che saranno lanciati sul mercato in primavera/estate 2020 ma presentati già a novembre in occasione di Eicma, e disegnerà una esclusiva capsule collection di streetwear. "Questo è solo l’inizio di una serie di collaborazioni che nel prossimo futuro porteranno Vespa e gli altri nostri marchi come Moto Guzzi e Aprilia, a essere sempre più vicini al mondo del design, della moda e delle tendenze che nascono Oltreoceano”, hanno fatto sapere da Piaggio.