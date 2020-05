Piaggio: Ue difende unicità Vespa, dichiarato nullo design in Cina

Valeria Panigada 25 maggio 2020 - 10:52

MILANO (Finanza.com)

L'Unione europea ha dichiarato nullo il design registrato da un soggetto di nazionalità cinese, usato per giustificare la produzione di scooter simili a Vespa ed esposti al salone milanese delle due ruote Eicma 2019. Lo ha fatto sapere oggi Piaggio, che ricorda come la lotta alla contraffazione del famoso marchio è continua e negli ultimi due anni sono stati vinti oltre 50 procedimenti di opposizione a tutela di Vespa. La Ue ha spiegato che la sua decisione è stata presa in quanto il modello cinese rappresentava un illecito tentativo di riproduzione dei fregi estetici della Vespa Primavera, protetta dal design registrato da Piaggio nel 2013, dal marchio tridimensionale relativo allo scooter Vespa e dal diritto d’autore che tutela il valore artistico della forma di Vespa, icona di stile dal 1946.