Piaggio: Equita conferma hold post vittoria primo grado cause contraffazione brevetto europeo contro Peugeot Motorcycles

Daniela La Cava 21 settembre 2021 - 09:28

MILANO (Finanza.com)

Scambi positivi per Piaggio a Piazza Affari, dove mostra un rialzo di circa lo 0,8% e viaggia sopra i 3 euro. Ieri il gruppo di Pontedera ha annunciato che sia il tribunale di Parigi che quello di Milano hanno condannato in primo grado Peugeot Motocycles (controllata dal gruppo indiano Mahindra & Mahindra) per contraffazione con il modello Peugeot Metropolis di un brevetto europeo relativo alla tecnologia dello scooter a tre ruote Piaggio MP3."Mentre l`impatto della sanzione è irrilevante, riteniamo che l`aspetto principale della notizia sia la sospensione alla vendita di uno dei principali modelli concorrenti dell`MP3 in Europa con la possibilità per Piaggio di incrementare ulteriormente la propria quota di mercato nel segmento (particolarmente attraente per pricing e marginalità)", segnalano gli analisti di Equita che mantengono la raccomandazione hold su Piaggio con target price di 3,6 euro e suggeriscono che sia "da verificare la volontà di Peugeot Motocycles di fare ricorso alle sentenze di primo grado e l`eventuale capacità del gruppo di lanciare un nuovo modello con un nuovo sistema di inclinazione delle tre ruote (lo scontro legale tra le due società è iniziato oltre 5 anni fa)".