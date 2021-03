Piaggio: Aprilia SXR 160 eletto scooter dell'anno in India

Alessandra Caparello 24 marzo 2021 - 09:24

MILANO (Finanza.com)

Aprilia SXR 160, scooter del Gruppo Piaggio, ha ricevuto agli Autocar Awards 2021 il più ambito dei riconoscimenti, ed è stato eletto “Scooter Of The Year 2021” dall’autorevole testata giornalistica.Nel corso della cerimonia tenutasi ieri a Nuova Delhi, la giuria di esperti ha evidenziato come l’Aprilia SXR 160 rappresenti una combinazione unica di stile, prestazioni e comfort, emergendo inoltre nel confronto con i competitor anche per la qualità delle finiture. Aprilia SXR 160, si legge nella nota, è caratterizzato da una posizione di guida molto confortevole, sella oversize, pedana piatta, fari a led, display digitale multifunzione, ABS, cerchi in lega da 12 pollici a 5 razze e sarà disponibile in due motorizzazioni, 160 e 125cc con tecnologia 3V Tech FI Engine, entrambi conformi alla nuova normativa sulle emissioni Bharat Stage VI. “Lanciato sul mercato indiano solo lo scorso gennaio - e poche settimane fa in Nepal -, Aprilia SXR 160 ha ottenuto un grande e rapido successo, occupando una posizione importante nel segmento degli scooter premium”, ha commentato il CEO di Piaggio India, Diego Graffi.