Philogen prepara la quotazione a Piazza Affari: intervallo prezzo Ipo fissato tra 15 e 18 euro

Daniela La Cava 16 febbraio 2021 - 10:41

MILANO (Finanza.com)

Philogen scalda i motori per la quotazione a Piazza Affari. L'azienda italo-svizzero attiva nel settore delle biotecnologie ha annunciato di avere individuato l’intervallo di valorizzazione indicativa delle azioni ordinarie, nell’ambito del collocamento istituzionale finalizzato all’ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie sul MTA, riservato ad investitori qualificati in Italia e nello Spazio Economico Europeo e investitori istituzionali esteri al di fuori degli Stati Uniti. Nel dettaglio, l’intervallo di valorizzazione indicativa del capitale economico della società, ante aumento di capitale, è compreso tra circa 548,3 milioni di euro e circa 657,9 milioni, pari a un prezzo minimo di 15 euro per azione e un prezzo massimo di 18 euro per azione a cui corrisponde una capitalizzazione post aumento di capitale compresa tra 609,2 milioni e 731 milioni.E' inoltre previsto che l'offerta abbia a oggetto massime 4.061.111 azioni, rivenienti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, pari al 10% del numero totale di azioni risultante per effetto dell’integrale sottoscrizione del predetto aumento di capitale; nel contesto dell’offerta gli azionisti Nerbio e Dompè Holdings concedano ai joint global coordinators un’opzione cosiddetta greenshoe per l’acquisto, al prezzo di offerta, di 406.111 azioni, corrispondenti a circa il 10% dell’offerta. Nella nota si precisa che a esito dell’offerta, assumendo l’integrale collocamento delle Azioni oggetto dell’Offerta e l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe, e tenuto conto del corrente grado di diffusione dell’azionariato di Philogen, il numero di azioni complessivamente detenute dal mercato sarà adeguato rispetto al requisito minimo richiesto da Borsa Italiana per il Mercato Telematico Azionario. L’avvio dell’offerta legata alla quotazione delle azioni sul Mercato Telematico Azionario resta soggetto all’ottenimento delle approvazioni richieste da parte di Borsa Italiana e Consob.Nell’ambito dell’offerta, Goldman Sachs International e Mediobanca – Banca di Credito Finanziario agiscono in qualità di joint global coordinators e joint bookrunners, mentre Stifel Europe Bank AG – Milan Branch agisce in qualità di co-bookrunner. Mediobanca - Banca di Credito Finanziario agisce anche come Sponsor per l'ammissione a quotazione delle Azioni sul MTA. White & Case agisce in qualità di consulente legale di Philogen, mentre Linklaters agisce in qualità di consulente legale dei joint global coordinators e joint bookrunners e del co-bookrunner. La società incaricata della revisione legale dei conti di Philogen è KPMG.