Pharmanutra: sbarca a Taiwan la linea Sideral

michele fanigliulo 28 agosto 2019 - 09:16

MILANO (Finanza.com)

L'azienda farmaceutica toscana PharmaNutra, AIM Italia, ha chiuso un nuovo accordo per la distribuzione all'estero di SiderAL, la linea di prodotti a base di Ferro Sucrosomiale, l'innovativo brevetto del gruppo fondato dai fratelli Andrea e Roberto Lacorte.Il nuovo agreement è stato raggiunto con HONG CHI Biotech, azienda del gruppo KSMG (Kuang Sheng Medical Group Pharma), e riguarda la distribuzione di SiderAL a Taiwan. HONG CHI Biotech lancerà quindi in esclusiva sul mercato taiwanese Sideral Forte Int. 30 cps 30 mg Sucrosomial Iron, subito dopo aver concluso la registrazione del prodotto.Per PharmaNutra questo è il secondo, importante accordo di partnership stipulato con Taiwan: lo scorso maggio infatti, l’azienda ha siglato con la multinazionale TTY Biopharm Company Limited un contratto di distribuzione relativo alla linea Cetilar.Il titolo oggi rimane stabile in area 20 euro.