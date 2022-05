Pharmanutra: nuovi accordi per distribuzione internazionale di SiderAL e Cetilar in Nigeria e Arabia Saudita

Redazione Finanza 25 maggio 2022 - 14:00

MILANO (Finanza.com)

PharmaNutra ha siglato due nuovi accordi commerciali per la distribuzione internazionale dei prodotti delle linee SiderAL e Cetilar. I recenti accordi riguardano due nuovi Paesi, la Nigeria e l’Arabia Saudita. Nello specifico, per la Nigeria, Paese dell’Africa occidentale con poco più di 200 milioni di abitanti distribuiti su un territorio di oltre 900.000 km², il contratto è stato firmato con L’PaceMaker Pharmaceuticals. In Medio Oriente; l’intesa raggiunta con la società Safety Science riguarda la distribuzione dell’intera linea Cetilar per il mercato dell’Arabia Saudita, nazione con quasi 35 milioni di abitanti e un mercato dai numeri in grande crescita. I prodotti che saranno lanciati nei prossimi mesi da Safety Science sul mercato nazionale saranno quindi Cetilar® Crema, Cetilar® Patch e Cetilar® Tape.A seguito di questi due nuovi accordi con l’estero, precisa la nota, il Gruppo PharmaNutra al momento può contare su 42 distributori in 63 Paesi tra Europa, Asia, America e Africa.