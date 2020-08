Pharmanutra: in crescita in controtendenza rispetto al mercato italiano

michele fanigliulo 27 agosto 2020 - 09:38

MILANO (Finanza.com)

L’azienda farmaceutica PharmaNutra (Aim Italia) continua a raccogliere importanti riconoscimenti commerciali legati all’innovativa Tecnologia Sucrosomiale, il brevetto del gruppo alla base dei prodotti a marchio SiderAL, ApportAL e UltraMag.Nonostante nel primo semestre 2020 il mercato degli integratori di ferro a livello globale abbia segnato una leggera flessione rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (-0,5%), le vendite dei prodotti a marchio SiderAL registrano una crescita nello stesso periodo del 3,2%, con un significativo aumento della quota di mercato, che passa dal 43,2% del primo semestre 2019 al 44,8% del 2020, raggiungendo addirittura il 45,5% nel secondo trimestre dell’anno corrente. In un momento storico ed economico particolarmente complesso, la gamma SiderAL rafforza ulteriormente la propria leadership nel settore degli integratori alimentari, come evidenziano anche gli ultimi dati di mercato di fonte IQVIA1, ufficializzati nel report mensile di giugno 2020 da FederSalus. SiderAL Forte 20 capsule, complemento nutrizionale a base di Ferro Sucrosomiale e Vitamina C, si conferma infatti il prodotto più venduto sul mercato nel primo semestre 2020.Una leadership consolidata da una crescita anno su anno del 6,1% (valori MAT) e del 4,9% (valori YTD). Dati estremamente positivi che, malgrado il lieve calo complessivo nel comparto, confermano sia la stabilità che la posizione di rilievo ormai raggiunta dalla Società fondata nel 2003 dai fratelli Lacorte. Il mercato degli integratori alimentari realizza infatti nel primo semestre 2020 un valore di circa 1,8 miliardi di Euro, per un totale di 130 milioni di confezioni vendute e segna -2,2% in valore e -3,5% in unità rispetto allo stesso periodo del 2019. A giugno 2020, rispetto allo stesso mese del 2019, il mercato flette e riporta -8,3% in valore e -9,5% in termini di volumi di vendita.