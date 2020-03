Pharmanutra fornirà gratis agli ospedali prodotti per terapia intensiva contro il coronavirus

Valeria Panigada 10 marzo 2020 - 14:58

MILANO (Finanza.com)

PharmaNutra, società quotata sul listino Aim Italia, si è reso disponibile a fornire a titolo totalmente gratuito alcuni suoi prodotti utili alle terapie intensive a tutte le strutture ospedaliere che ne faranno richiesta. Si tratta nello specifico dei prodotti SiderAL H (complemento nutrizionale a base di Ferro Sucrosomiale) e ApportAL (complemento nutrizionale a base di minerali sucrosomiali, aminoacidi e vitamine che favoriscono la funzione del sistema immunitario). Un’azione che l’azienda spera possa contribuire, anche se in minima parte, a migliorare la situazione che il Sistema Sanitario Nazionale, si trova ad affrontare in questo momento per contrastare l’avanzata del coronavirus. “Di fronte all’emergenza che stiamo vivendo e allo sforzo immane che stanno affrontando tutti gli operatori sanitari, non possiamo che metterci a disposizione del Sistema Sanitario Nazionale, nella speranza di poter fornire un aiuto concreto a tutta la collettività”, ha spiegato Andrea Lacorte, presidente di PharmaNutra.