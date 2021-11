PharmaNutra, rilasciati tre nuovi attestati di brevetto

Valeria Panigada 25 novembre 2021 - 08:30

MILANO (Finanza.com)

PharmaNutra, specializzata nello sviluppo, produzione e distribuzione di materie prime (principi attivi) per il mercato farmaceutico e nutraceutico, ha ottenuto la concessione di tre nuovi brevetti: due rilasciati alla controllata Alesco dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e il terzo rilasciato dalla Russian Federal Agency for Intellectual Property.Il primo brevetto italiano è relativo ad un nuovo ingrediente funzionale. Il secondo attestato di brevetto riguarda invece la produzione di nuove formulazioni comprendenti un minerale e un polisaccaride. Infine, la Russian Federal Agency for Intellectual Property ha rilasciato l’attestato di brevetto per la produzione e l’utilizzo degli Acidi Grassi Cetilati (CFA), il principio funzionale contenuto in tutti i prodotti della linea Cetilar.