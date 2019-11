PharmaNutra: riconoscimento nuovi brevetti, prosegue espansione all'estero con accordo in Finlandia

Daniela La Cava 28 novembre 2019 - 10:14

MILANO (Finanza.com)

PharmaNutra sale a Piazza Affari, dove mostra un rialzo di quasi il 2%. Il gruppo toscano, attivo nel settore farmaceutico, ha annunciato di avere ottenuto la concessione di due nuovi brevetti legati alla tecnologia sucrosomiale e ha siglato un accordo per la distribuzione dei prodotti della linea SiderAL in Finlandia.In particolare, l'azienda fondata dai fratelli Andrea e Roberto Lacorte continua a ottenere "importanti riscontri in ambito scientifico e commerciale".Mentre anche in Israele, si legge in una nota, è stata riconosciuta ufficialmente l’efficacia della Tecnologia Sucrosomiale, grazie alla concessione del brevetto del Ferro Solido che avrà validità fino al 30 luglio 2033, l'ufficio Italiano Brevetti ha concesso a PharmaNutra un importante brevetto, relativo ad una nuova composizione per uso nella prevenzione e nel trattamento della carenza di ferro."La concessione di questo nuovo brevetto è un risultato davvero molto importante per la nostra azienda, che si aggiunge a quelli ottenuti negli ultimi mesi", dichiara il presidente di PharmaNutra, Andrea Lacorte.