PharmaNutra, prosegue l'espansione all'estero: accordi commerciali in India, Bulgaria e Corea del sud

Daniela La Cava 5 giugno 2019 - 08:19

MILANO (Finanza.com)

PharmaNutra prosegue l'espansione all'estero della linea SiderAL. In particolare, la società di Pisa ha annunciato di avere chiuso nuovi accordi commerciali per la distribuzione del ferro sucrosomiale in India, Bulgaria e Coreda del sud. "Siamo solo all'inizio di un processo di espansione molto importante", dichiara Roberto Lacorte, vicepresidente di PharmaNutra, sottolineando che il nuovo accordo con Green Store per la Corea del su rappresenta una collaborazione importante, con una azienda strutturata composta da uno staff imponente di nutrizionisti e informatori scientifici".