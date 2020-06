PharmaNutra, ottenuto il regime agevolato, impatto positivo sul bilancio

Redazione Finanza 12 giugno 2020 - 13:54

PharmaNutra, azienda farmaceutica specializzata nel settore dei complementi nutrizionali a base di ferro e quotata sul listino Aim Italia, ha firmato oggi l’accordo con l’Agenzia delle Entrate per l’accesso all’agevolazione fiscale concessa dal Patent Box. Il Patent Box è un regime fiscale agevolativo, che concede un’esclusione dal reddito imponibile di ciascun esercizio di una parte del reddito derivante dall’utilizzo delle cosiddette “proprietà intellettuali”. La riduzione è pari al 40% per l’esercizio 2016, del 50% per il quadriennio 2017-2020 e si riferisce alle imposte sul reddito (Ires e Irap). L’accordo siglato oggi riguarda il quinquennio 2016-2020 e il beneficio fiscale per PharmaNutra per il periodo 2016-2019 è attualmente stimato in 3,3 milioni di euro. Gli effetti del beneficio saranno riflessi nella relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2020. La quantificazione del beneficio fiscale per l’esercizio 2020 avverrà invece in sede di redazione del relativo bilancio di esercizio.