PharmaNutra, ottenuta concessione di nuovi brevetti in India e Usa

Valeria Panigada 25 marzo 2020 - 09:50

MILANO (Finanza.com)

PharmaNutra, azienda farmaceutica leader nel settore dei complementi nutrizionali a base di ferro quotata sul listino Aim Italia, ha ottenuto due brevetti, rispettivamente in India e negli Stati Uniti, che andranno a rafforzare ulteriormente la presenza all’estero della realtà toscana fondata dai fratelli Lacorte. Per quanto concerne l’India, la concessione del brevetto riguarda il Ferro Solido e scadrà nel 2033. Il secondo brevetto riguarda invece Cetilar, la linea di prodotti studiata per ridurre la sintomatologia dolorosa di articolazioni e di muscoli dovuta a traumi, che ha così trovato un riconoscimento ufficiale anche sul mercato statunitense. La concessione del nuovo brevetto Cetilar negli Usa avrà durata fino al 2036. “India e Stati Uniti sono due mercati chiave, tra i più importanti a livello globale, e il fatto che le autorità locali abbiano riconosciuto ufficialmente il valore dei nostri brevetti è un significativo passo in avanti per il gruppo", ha sottolineato Andrea Lacorte, presidente di PharmaNutra. Intanto a Piazza Affari il titolo festeggia con un rialzo del 4,5% e scambiando in area 20 euro.