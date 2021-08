PharmaNutra: ottenuta concessione brevetto Cetilar in Cina, titolo apre con slancio

Valeria Panigada 25 agosto 2021 - 09:13

MILANO (Finanza.com)

PharmaNutra, azienda specializzata nel settore dei complementi nutrizionali a base di ferro e minerali e dei dispositivi medici per muscoli e articolazioni, ha ottenuto la concessione del brevetto Cetilar in Cina. L’attestato di brevetto riguarda lo sviluppo e utilizzo di formulazioni topiche a base di esteri cetilati (CFA), il principio attivo contenuto in tutti i prodotti per muscoli e articolazioni della linea Cetilar. L’ottenimento del nuovo brevetto permetterà a PharmaNutra di iniziare un nuovo piano di sviluppo in un territorio estremamente vasto come quello cinese e di espandersi a nuove potenziali partnership asiatiche. La notizia che apre a queste nuove prospettive ha messo le ali al titolo che nei primi minuti di contrattazione a Piazza Affari, in una seduta intonata alla cautela, segna un balzo in avanti di oltre 4 punti percentuali (+4,23%).