PharmaNutra: nuovi accordi per distribuzione Sideral in Messico, Repubblica Ceca e Slovacchia

Daniela La Cava 7 febbraio 2020 - 11:03

MILANO (Finanza.com)

Prosegue la crescita di PharmaNutra nei mercati esteri. L’azienda farmaceutica toscana, fondata dai fratelli Andrea e Roberto Lacorte, attiva nel settore dei complementi nutrizionali a base di ferro, ha definito altri due nuovi accordi per la distribuzione di Sideral in Messico, Repubblica Ceca e Slovacchia. Il primo accordo è stato siglato con la messicana Casa Marzam e il secondo è stato definito con Zentiva K.S.“I due nuovi accordi sono parte di un percorso di espansione internazionale estremamente significativo legato alla tecnologia sucrosomiale, percorso che ogni mese si arricchisce di nuovi step, a conferma della validità scientifica del nostro brevetto”, dichiara il presidente Andrea Lacorte. “È importante sottolineare che si tratta di aziende che nel decidere di entrare sul mercato del ferro orale, non hanno avuto dubbi, puntando direttamente su ciò che evidentemente, al momento, rappresenta il meglio”.