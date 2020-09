PharmaNutra, la controllata Alesco firma nuovo accordo di distribuzione

Valeria Panigada 8 settembre 2020 - 08:50

MILANO (Finanza.com)

PharmaNutra ha annunciato oggi che la controllata Alesco arricchisce il proprio portfolio di nuove materie prime. Grazie all’accordo raggiunto con l'inglese Deltagen UK, Alesco distribuirà in esclusiva per il mercato italiano le proteine vegetali a marchio Atura. La commercializzazione partirà già da questo autunno e interessa tre diverse tipologie di proteine vegetali, derivanti dalla lavorazione di ceci, fave e lenticchie rosse.“Con l’introduzione delle proteine vegetali nel portfolio intendiamo allargare la nostra presenza in nicchie di mercato che riteniamo essere in forte crescita: il settore dello sport, dell’alimentazione vegana e vegetariana e dei prodotti proteici, ma anche dell’infant food - ha commentato Andrea Lacorte, presidente di PharmaNutra - I campi di applicazione di queste nuove proteine vegetali sono molto vasti”.“L’ottenimento della licenza di distribuzione delle proteine Atura rappresenta l’inizio di una nuova fase di sviluppo per l’azienda - ha aggiunto Gianni Lazzarini, presidente di Alesco - Il focus principale sarà sul settore dei prodotti sostituti della carne, che attualmente è inforte espansione”.