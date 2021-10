PharmaNutra in luce in Borsa: confermato trend crescita in Italia, ripresa su mercati esteri

Daniela La Cava 4 ottobre 2021 - 12:31

MILANO (Finanza.com)

Avvio d'ottava positivo per PharmaNutra a Piazza Affari, dove avanza di quasi il 4 per cento. L'azienda specializzata nel settore dei complementi nutrizionali a base di minerali ha confermato il trend di crescita delle vendite nel terzo trimestre in Italia e all’estero. Nel dettaglio, sul mercato italiano le vendite a volume nel terzo trimestre 2021, pari a 805.368 unità, hanno evidenziato un incremento del 31,6%, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (611.993 unità). Sui mercati esteri, nel terzo trimestre 2021 i volumi sono più che raddoppiati rispetto allo stesso periodo del 2020 (1.917.504 unità rispetto a 858.931 unità del terzo trimestre 2020) a conferma del previsto aumento dei volumi derivante da una diversa distribuzione temporale degli ordini.