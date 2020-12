PharmaNutra amplia collaborazione con Zambon: nuovo accordo di distribuzione in Brasile

Daniela La Cava 1 dicembre 2020 - 10:38

MILANO (Finanza.com)

Prosegue il processo di internazionalizzazione di PharmaNutra. L’azienda toscana ha, infatti, rafforzato i già esistenti rapporti di partnership con il Gruppo Zambon, definendo un ampliamento del contratto per la distribuzione in Brasile di due complementi nutrizionali a base di Ferro Sucrosomiale, la tecnologia brevettata da PharmaNutra, che permette di ridurre gli effetti collaterali comunemente associati con altri tipi di ferro e che ha rivoluzionato il settore delle terapie marziali. I due prodotti, che saranno distribuiti da Zambon in Brasile con il marchio Fisiogen a partire dal prossimo anno, sono il Ferro 30mg e la versione in Gocce, e si aggiungono al Fisiogen Ferro 14mg già presente sul mercato brasiliano da marzo 2016. A Piazza Affari il titolo PharmaNutra reagisce positivamente alla notizia e mostra un rialzo di circa l'1 per cento