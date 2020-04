PharmaNutra: Pfizer inserisce il Magnesio Sucrosomiale® nel nuovo Multicentrum My Mag

Alessandra Caparello 15 aprile 2020 - 08:49

MILANO (Finanza.com)

Nuovo importante traguardo raggiunto da PharmaNutra per l’innovativa Tecnologia Sucrosomiale® brevettata dal Gruppo. Pfizer Consumer Healthcare Italy S.r.l ha infatti scelto di inserire il Magnesio Sucrosomiale® tra gli ingredienti del nuovo Multicentrum My Mag.Il prodotto, disponibile sul territorio italiano a partire da aprile, conterrà tre diverse fonti di magnesio, tra cui anche l’esclusiva formulazione sviluppata e brevettata da Alesco srl, azienda del Gruppo PharmaNutra specializzata nella produzione e distribuzione di principi attivi. L’accordo con Pfizer è stato stipulato da PharmaNutra S.p.A. e da Alesco Srl - le due società del Gruppo che detengono la proprietà del marchio - e permetterà al colosso mondiale del pharma di utilizzare il brand “Sucrosomiale®” ed il brevetto italiano relativo alle formulazioni orosolubili a base di minerali (N. 0001419366) limitatamente al prodotto Multicentrum My Mag per il mercato nazionale.