Petrolio sotto pressione oggi, si guarda a crescita Cina e ban greggio russo

Titta Ferraro 2 maggio 2022 - 16:31

MILANO (Finanza.com)

Netto calo in avvio di ottava per le quotazioni del petrolio. Il WTI è arrivato a segnare oltre -3% in area 101 dollari, mentre il Brent viaggia a 104 dollari circa. A pesare sono ancora i timori per la debole crescita economica in Cina, il principale importatore mondiale di petrolio, e i timori che l'offerta potrebbe essere ostacolata da un potenziale divieto dell'Unione Europea sul greggio russo.Gli ultimi dati cinesi indicano ad aprile il Pmi manifatturiero in contrazione per secondo mese consecutivo e viaggia al livello più basso da febbraio 2020 a causa del blocco COVID.