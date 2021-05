Petrolio balza a 67$, assist a rally di ENI e Saipem sul Ftse Mib

Titta Ferraro 3 maggio 2021 - 17:37

MILANO (Finanza.com)

Dopo una prima parte di giornata cauta, il petrolio ha imboccato la via dei rialzi. IL WTI segna +1,46% a 64,5 dollari, mentre il Brent è balzato di slancio sopra i 67 dollari (+1,35% a 67,6$. Tra gli investitori prevale l'ottimismo per un forte rimbalzo della domanda in paesi come Stati Uniti e Cina, mentre va in secondo piano la preoccupazione per un aumento dei casi di coronavirus in India e una maggiore offerta di petrolio OPEC +. L'India ha segnalato oltre 300.000 nuovi casi di coronavirus per il 12° giorno consecutivo, ma l'impennata dei casi sembra essersi arrestata. La nuova ondata del virus ha portato ad un calo delle vendite di carburante ad aprile per l'India che è il terzo consumatore mondiale.A Piazza Affari si giovano del rally del petrolio i titoli oil quali ENI (close a +1,71% a 10,10 euro), Saipem (+1,95%) e Tenaris (+0,89%).