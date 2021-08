Petrolio affonda fino a -4%, KO anche i titoli oil di Piazza Affari

Titta Ferraro 9 agosto 2021 - 10:54

MILANO (Finanza.com)

Prezzi del petrolio in deciso calo anche oggi, con la conferma della debolezza evidenziata già la scorsa settimana sulla scia al rafforzamento del dollaro USA e all'intensificarsi dei timori per l'avanzata della variante Delta che potrebbe rallentare la ripresa globale della domanda di carburante.Il Brent segna -3,5% a 68,07 dollari; peggio fa il West Texas Intermediate (WTI) a -4% in area 65,5 dollari dopo essere crollati entrambi di quasi il 7% la scorsa settimana nel loro calo settimanale più ripido in nove mesi.Debolezza del petrolio che pesa oggi sul settore energetico di Piazza Affari. Il trio formato da Tenaris (-0,93%), Saipem (-0,16%) ed ENI (-0,80%) viaggia nelle retrovie del Ftse Mib.