Petrolio: Morgan Stanley rivede al ribasso stime, 'a $40-$45 al barile solo l'anno prossimo'

Laura Naka Antonelli 17 marzo 2020 - 13:53

MILANO (Finanza.com)

"Il collasso dell'alleanza OPEC+ ha dato il via a una guerra dei prezzi che sta andando oltre le aspettative iniziali. Allo stesso tempo, il coronavirus sta cointinuando a pensare sulla domanda di petrolio". Così si legge nella nota di Morgan Stanley dedicata al petrolio. Gli analisti della banca americana hanno deciso di conseguenza di rivedere al ribasso l'outlook:"Abbassiamo le nostre stime del secondo trimestre sul Brent da $35 a $30 al barile e intravediamo una ripresa a $40-$45 soltanto l'anno prossimo".Nella sessione di ieri, il timore della guerra dei prezzi innescata lanciata dall'Arabia Saudita, dopo il no della Russia al taglio della produzione in occasione della riunione Opec+ di due settimane fa circa, unito alla paura per il diffondersi del coronavirus nel mondo, ha fatto scivolare il Brent di oltre -10% nei minimi intraday, fino a $29,52, al minimo dal gennaio del 2016.Il WTI ha perso in chiusura il 6,6%, a $29,65, ma durante la seduta aveva bucato anche quota $29 al barile.Dopo un tentativo di rimbalzo, i prezzi del petrolio WTI salgono dello 0,35% a $28,80 al barile, dopo aver azzerato gran parte dei rialzi, mentre il Brent scende dell'1% a $29,75 al barile.