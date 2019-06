Persidera: Tim e Gedi raggiungono accordo su cessione a F2i ed Ei Towers

Daniela La Cava 5 giugno 2019 - 08:43

MILANO (Finanza.com)

Tim e Gedi hanno raggiunto un accordo vincolante con F2i e EI Towers per la cessione delle partecipazioni detenute in Persidera (pari rispettivamente al 70% e al 30% del capitale), sulla base di un enterprise value di 240 milioni di euro. L’operazione, soggetta all’autorizzazione delle autorità competenti, prevede che entro il closing stimabile indicativamente nell’ultimo trimestre 2019, venga effettuata la scissione di Persidera in due separate entità: una che rimarrà titolare delle 5 frequenze del digitale terrestre, relativi contratti attivi e personale e la seconda nella quale confluirà l’intera infrastruttura di rete ed il relativo personale. F2i acquisirà l’intero capitale della nuova Persidera mentre EI Towers acquisirà il 100% della nuova società di infrastruttura di rete.L’impatto complessivo atteso sulla riduzione della posizione finanziaria netta (PFN) del gruppo nel 2019 è pari a circa 160 milioni, importo che comprende il corrispettivo da incassare al closing per la partecipazione del 70%, i dividendi distribuiti dalla società e l’effetto del deconsolidamento del debito Persidera.Tale operazione, che segue quanto comunicato lo scorso 21 febbraio in occasione della presentazione del Piano industriale Tim, "si inquadra - spiega la società in una nota - in un contesto di razionalizzazione del portafoglio e di focus sulle attività core ed è coerente con il progetto di valorizzazione della società perseguito da Tim e Gedi sin dalla creazione della partnership, realizzata nel 2015 tramite l’integrazione delle rispettive frequenze televisive e relative attività".