Pernod Ricard alza la guidance. Read across positivo per Campari (analisti)

Alessandra Caparello 23 giugno 2021 - 11:22

MILANO (Finanza.com)

Sale in Borsa il titolo Campari che al momento segna +11,21 euro. Pernod Ricard ha pubblicato un press release in cui aggiorna al rialzo la guidance di crescita organica del Recurring Operating profit per l’anno che si chiuderà a Giugno da +10% (ultima indicazione di Aprile) a +16%, grazie a un ritmo di ripresa del business più forte del previsto, con un’accelerazione dell’on-trade legata alle riaperture ma anche un canale off-trade che rimane resilient.Equita ricorda che il read across per Campari è in genere limitato, dato il diverso mix geografico (China + India = 22% del fatturato pre-Covid Pernod vs. 2% per CPR), di canale (Global Travel retail 7% per Pernod vs. 1.6% per CPR) e di prodotto (1/3 del fatturato Campari negli aperitivi). Tuttavia l`indicazione di un business off-trade che rimane resilient, nonostante le riaperture del canale on-trade ci sembra supportive dicono gli esperti.