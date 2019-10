Pernigotti: oggi nuovo incontro al Mise, ceduto ramo gelati a Optima

Valeria Panigada 2 ottobre 2019 - 09:13

MILANO (Finanza.com)

Oggi è previsto un nuovo incontro al Ministero dello Sviluppo economico (Mise) sulla questione Pernigotti, dopo gli ultimi sviluppi. Ieri il gruppo di Novi Ligure ha annunciato la vendita dei gelati ad Optima, leader nel settore della produzione di ingredienti per il gelato."Nel gruppo Optima abbiamo trovato sia il soggetto ideale a cui cedere la divisione Ice&Pastry, sicuri di affidarla ai migliori professionisti del settore per farla crescere e prosperare, che un possibile partner di lungo periodo con cui collaborare nei prossimi anni a progetti sinergici - ha detto Pierluigi Colombi, direttore finanziario di Pernigotti - L'accordo raggiunto rappresenta un tassello fondamentale per il piano di sviluppo della divisione Confectionary grazie al consolidamento delle attività e conseguente rivalorizzazione dello stabilimento di Novi Ligure".Pernigotti, controllata dalla famiglia turca Toksoz, ha annunciato ieri di aver chiuso l’accordo per cedere il ramo d'azienda Ice&Pastry al gruppo Optima mantenendo il marchio Pernigotti 1860 e la proprietà dello stabilimento di Novi Ligure.