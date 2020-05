Per FCA maxi-perdita di 1,7 mld nel trimestre, ebit adj positivo per 52 mln

Titta Ferraro 5 maggio 2020 - 13:36

MILANO (Finanza.com)

FCA chiude il primo trimestre con risultati che riflettono gli impatti del COVID-19. Perdita netta di 1,7miliardi di euro e perdita netta adjusted di 0,5 miliardi di euro. L'ebit adjusted è di 52 milioni, con l'area Nord America che registra un EBIT adjusted di 0,5 miliardi di euro con margine al 3,8%. Il Free cash flow industriale risulta negativo per 5,1 miliardi di euro, con un impatto negativo del capitale di funzionamento pari a 3,5 miliardi di euro in parte dovuto alla stagionalità negativa, accentuata dagli effetti del COVID-19. Investimenti pari a 2,3 miliardi di euro, in aumento di 1 miliardi di euro.Le consegne globali complessive sono state pari a 818.000 unità, in calo del 21% per la sospensione temporanea della produzione in tutte le Region e la caduta della domanda a livello globale.