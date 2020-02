Per Enel si spegne la luce: titolo ripiega da top storici complice sell-off su Italia

Titta Ferraro 31 gennaio 2020 - 12:52

MILANO (Finanza.com)

Dietrofront oggi a Piazza Affari per il titolo Enel, grande protagonista in positivo in questo primo mese dell'anno. Il titolo, che ieri aveva ulteriormente aggiornato i massimi storici nonostante la giornata molto negativa sui mercati, oggi ripiega con decisione e segna oltre -2% in area 7,90 euro. In avvio aveva toccato un nuovo picco storico intraday a 8,10 euro.A dettare il cambio repentino d'umore del è stata la doccia fredda del PIL italiano. L'Istat ha indicato -0,3% t/t nel PIL nel quarto trimestre 2019, che rappresenta il calo congiunturale più marcato dal lontano 2013. Le attese di consensus erano per un progresso dello 0,1% t/t. Indicazioni che hanno comportato anche un cambio di rotta dei Btp con rendimenti in risalita dai minimi a oltre tre mesi a cui viaggiavano.Enel, che risulta il titolo di maggior peso di tutta Piazza Affari, risulta il miglior performer del Ftse Mib da inizio anno con oltre +12%.