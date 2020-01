Per Casta Diva rally in Borsa: vinte gare per oltre 6 mln negli ultimi 2 mesi

Daniela La Cava 29 gennaio 2020 - 12:04

MILANO (Finanza.com)

Rally di Casta Diva a Piazza Affari, con il titolo che è ora in asta di volatilità (titolo fermo a 0,724 euro, +9,03%). La società, attiva nei settori grandi eventi e produzione di spot pubblicitari, ha annunciato che, negli ultimi due mesi, le aziende del gruppo hanno vinto gare per la realizzazione di spot, progetti ed eventi, per un valore complessivo pari a oltre 6 milioni di euro.In particolare, Casta Diva Group si è aggiudicata commesse per l’organizzazione di eventi per Allianz, Allianz Bank, Bmw, Ferrovie dello Stato, Lundbeck, Huawei, e ha curato progetti per A2A e per un brand di Bayer. Si è anche occupata della produzione di una campagna televisiva per una nota multinazionale del settore fast-moving consumer goods, con la testimonial Luciana Littizzetto.