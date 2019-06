Pedaggi: Autostrade per l'Italia, nessun aumento fino al 15 settembre. UNC: ministero Trasporti estenda iniziativa

Valeria Panigada 28 giugno 2019 - 16:29

MILANO (Finanza.com)

Autostrade per l'Italia ha deciso di prolungare la sospensione degli adeguamenti tariffari già decisa lo scorso 1° gennaio. Quindi, i pedaggi sulla rete gestita da Autostrade per l'Italia non aumenteranno a partire dall'1 luglio, come era previsto, ma rimarranno invariati fino al 15 settembre. "La decisione - spiega la società - è stata assunta con l'obiettivo di favorire gli spostamenti degli italiani verso le mete di vacanza, che impegneranno nei mesi estivi la rete in concessione"."Ottima notizia", commenta Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, che esorta ora il Ministero dei Trasporti a estendere questa iniziativa alle altre concessionarie: "Unico aspetto negativo è che si tratta di un'iniziativa autonoma di una singola concessionaria, mentre noi abbiamo chiesto al ministro Toninelli di congelare per altri due mesi tutti i rincari previsti. Altrimenti, dopo il blocco dei pedaggi durato 6 mesi, proprio per l'esodo estivo gli italiani si ritroveranno pesanti rincari, magari raddoppiati proprio per compensare il fermo precedente. Sarebbe una beffa!".Autostrade per l'Italia ha inoltre deciso di mantenere le esenzioni totali attualmente in vigore sulle principali tratte che interessano la città di Genova. Nelle rimanenti tratte liguri individuate, non ci sarà alcun aumento di pedaggio almeno fino alla fine dell'anno.