Patuanelli: 'chiamiamola nuova Iri o come volete, deve evitare shock sistema produttivo'

Laura Naka Antonelli 28 novembre 2019 - 11:45

MILANO (Finanza.com)

"Non penso che il ritorno al passato sia una soluzione ma c'è la necessità di individuare strumenti che un governo può avere a disposizione per usare nelle crisi di mercato, questa è una motivazione". Così il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, commentando le sue stesse parole, favorevoli a un ritorno all'Iri."Non può essere una replica tout court dell'Iri, deve giocare con le regole del libero mercato", ha continuato il ministro, auspicando "uno scatto d'orgoglio da parte della politica che individui manager in grado di gestire le aziende". Intervistato dal Corriere della Sera, Patuanelli si è così espresso:"Viviamo in un momento nel quale il sistema industriale italiano è stretto tra la voglia di conservazione e il desiderio del cambiamento: fare politiche di innovazione in un mondo conservativo è complicato, lo è al contempo conservare il know-how in un mondo in costante evoluzione. Per questo occorre trovare un equilibrio attraverso un soggetto pubblico, chiamiamola nuova Iri o come volete voi, capace di evitare shock al sistema produttivo e shock occupazionali".In ogni caso, ha continuato Patuanelli, il Fondo nazionale innovazione "partirà tra domani e l'inizio della prossima settimana, sono contento di poter dare questa notizia. Abbiamo definito la governance e il fondo è pronto a partire come nuovo strumento di politica industriale per start-up e scale-up. Si tratta di un'operazione senza precedenti, un miliardo di euro, che l'ecosistema dell'innovazione aspettava da anni".