Patuanelli: Dl Rilancio tra oggi e domani in Gazzetta ufficiale

Daniela La Cava 15 maggio 2020 - 11:16

MILANO (Finanza.com)

"Stiamo per pubblicare in Gazzetta ufficiale tra oggi e domani il decreto da 55 miliardi". Lo ha dichiarato il ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, nel corso di 24Mattino di Simone Spetia e Maria Latella su Radio 24. "Credo che sia la manovra finanziaria più ampia fatta da questo Paese. Parlare di lentezza non credo sia corrispondente alla realtà dei fatti".