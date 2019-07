Pattern sbarca su Aim: salgono a 121 le società quotate sul listino delle Pmi

Daniela La Cava 17 luglio 2019 - 10:10

MILANO (Finanza.com)

Con il debutto di Pattern, società Elite specializzata in progettazione, sviluppo e produzione di linee di abbigliamento di alta gamma per i più prestigiosi marchi mondiali, nel segmento sfilate e prime linee uomo e donna, sale a 121 il numero delle aziende quotate sul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese. Borsa Italiana indica che si tratta della ventunesima ammissione da inizio anno, di cui la diciassettesima su Aim Italia.In fase di collocamento Pattern ha raccolto 12,5 milioni di euro. Il flottante al momento dell’ammissione è del 24,86% (28,25% in caso di integrale esercizio dell’opzione Greenshoe) con una capitalizzazione pari a 44,3 milioni. Il fatturato del 2018 ammonta a circa 38,3 milioni.