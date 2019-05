Pasta Zara, unica offerta per stabilimento produttivo Muggia da Barilla (Il Sole 24 Ore)

Laura Naka Antonelli 24 maggio 2019 - 07:37

"Pasta Zara, in campo solo l'offerta Barilla". Così Il Sole 24 Ore, in merito alla vendita dello stabilimento produttivo di Muggia (Trieste), per cui è stata depositata un'offerta, per un importo di 118 milioni, solo da Barilla."Spetta ora al pastificio di Riese Pio X (Treviso), in concordato preventivo, decidere se accettare o meno l'offerta. L'assemblea dei creditori è fissata per il prossimo 24 luglio; il piano presentato e approvato nel dicembre scorso prevede il rimborso del 70% delle spettanze entro un anno dall'omologa ai creditori chirografari strategici e del 33%, sempre in dodici mesi, agli altri. Il 33%, ma in cinque anni, è anche la quota per i "crediti chirografari di Sga e Bank of China - si legge nel piano - derivanti dalle garanzie rilasciate nell'interesse della controllante Ffauff Italia”, cioè la holding di casa Bragagnolo.«Diventa quindi concreta - osserva Pasta Zara in una nota - la possibilità che lo stabilimento produttivo di Muggia passi a Barilla».