Passera su governo: da mercati apertura di credito, ma presto per capire 'se è una cosa seria'

Titta Ferraro 12 settembre 2019 - 15:13

MILANO (Finanza.com)

Nocomment di Corrado Passera circa il cambiamento politico in Italia che ha portato alla nascita del Conte-bis. Il numero uno di Illimity, che oggi ha presentato illimitybank.com, ha però ragionato sulla reazione dei mercati con lo spread sceso ai minimi da maggio 2018. "C'è stata una specie di sospiro di sollievo che si riverbera in uno spread più basso - ha detto Passera - ma è per il momento solo un'apertura di credito in attesa che nei prossimi mesi vengano messe in atto politiche di investimento importanti, che sono alla base della crescita". Solo allora, conclude Passera, i mercati diranno che è "una roba seria".