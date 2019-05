Parigi benedice la fusione Fca-Renault: tifiamo per un gigante auto europeo

Titta Ferraro 27 maggio 2019 - 09:55

MILANO (Finanza.com)

Il governo francese appoggia e "incoraggia" la fusione tra Fca e Renault. Il portavoce del governo francese Sibeth Ndiaye, secondo quanto riporta Bloomberg, ha detto che settimana scorsa il ministro dell'Economia francese, Le Maire, ha incontrato il presidente di Renault, Senard, per parlare dell'operazione. Dal governo transalpino fanno sapere che la fusione tra i due gruppi sarebbe importante per spingere "la sovranità economica" dell'Europa che ha bisogno di giganti in ogni settore.Lo Stato francese detiene una quota del 15% in Renault.