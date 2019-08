Paolo Savona critica Draghi: QE arrivato 4 anni dopo crisi. Bce doveva acquistare solo titoli italiani, non anche tedeschi

Laura Naka Antonelli 20 agosto 2019 - 14:24

MILANO (Finanza.com)

Quando è scoppiata la crisi internazionale "l'Europa era impreparata, la Bce era impreparata. Draghi ha fatto il Qe solo nel 2012, quattro anni dopo" l'inizio della crisi. E' quanto ha detto l'ex ministro degli Affari europei Paolo Savona, ora presidente della Consob, in occasione di un suo intervento al Meeting di Cl a Rimini.Per Savona "serve una Banca Centrale che possa intervenire contro la speculazione, ma non nel modo in cui ha fatto Draghi". Con Draghi infatti, ha sottolineato il numero uno della Consob, la Bce è intervenuta "sul debito pubblico italiano, oggetto di speculazione, che ne ha bisogno", e poi è intervenuta anche "in quello tedesco che non ne ha bisogno".Secondo l'ex ministro gli interventi lanciati da Draghi sono stati utili ma non sono stati capaci di fermare la speculazione.Non sono stati inoltre neanche tempestivi: "Draghi fece il Quantitative easing nel 2012, quattro anni dopo lo scoppio della crisi, quando molte imprese italiane erano già saltate".