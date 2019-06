Paolo Savona: 'Sta nascendo la Consob del futuro, così porto rivoluzione culturale hi-tech' (Il Sole 24 Ore)

Laura Naka Antonelli 19 giugno 2019 - 07:47

MILANO (Finanza.com)

Savona: «Così porto in Consob la rivoluzione culturale dell'hi-tech». Il presidente della Consob Paolo Savona rilascia un'intervista al Sole 24 Ore, in cui sottolinea che "la Consob ha due obiettivi da raggiungere: utilizzare le nuove tecnologie per far funzionare bene il mercato e proteggere il risparmio"."Sta nascendo la Consob del futuro - dice l'ex ministro degli Affari europei del governo M5S-Lega, preannunciando "una rivoluzione culturale, perché ho ricevuto un mandato preciso che, al di là delle polemiche, intendo svolgere".Alla domanda su cosa consiste la rivoluzione culturale, l'economista risponde in questo modo:"Oggi buona parte degli abusi di mercato passa tramite i canali elettronici. Per questo diventa decisivo cogliere le opportunità offerte dall'intelligenza artificiale per bloccarli. Non è facile perché è un inseguimento continuo tra le capacità innovative del mercato e quelle dell'autorità di vigilanza, che per essere efficace deve comprenderle il più rapidamente possibile. Un compito fondamentale per contribuire al pieno equilibrio tra democrazia, Stato e mercato".