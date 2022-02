Panetta (Bce): conflitto Ucraina impone più cautela nelle decisioni, evitare di soffocare la ripresa

Titta Ferraro 28 febbraio 2022 - 15:43

MILANO (Finanza.com)

"Bisogna essere certi che una rimozione troppo improvvisa degli stimoli monetari possa scatenare delle turbolenze di mercato". Così si è espresso oggi Fabio Panetta, membro del Comitato esecutivo della BCE. "Sarebbe imprudente vincolarsi a decisioni future prima che svaniscano le conseguenze dell'attuale crisi", ha aggiunto Panetta intervenendo oggi a un seminario online presso l'Istituto universitario europeo. Panetta rimarca poi come il contesto attuale rende necessario muoversi a piccoli passi per evitare di soffocare la ripresa."La Bce è pronta a intervenire per spegnere eventuali tensioni finanziarie innescate dalla guerra in Ucraina e per salvaguardare la trasmissione della politica monetaria", rimarca Panetta che nel suo intervento odierno si è incentrato sul nodo inflazione. Il conflitto in Ucraina e i rincari dell'energia che ha innescato rischiano di far rimanere a lungo l'inflazione sopra il target Bce. Inoltre, l'inflazione agisce da "tassa sui consumi" aumentando i rischi al ribasso per la crescita.Panetta ha parlato di prevalenza di inflazione "cattiva" nell'area euro. L'inflazione cattiva emerge quando shock negativi dal lato dell'offerta provocano un aumento dei prezzi e un calo dell'attività economica, al contrario di quella buona che si ha quando la domanda interna e i salari risultano coerenti con l'obiettivo della banca centrale e di quella brutta che è connessa con il disancoraggio delle aspettative di inflazione.