Pandemia COVID, Gualtieri: priorità assoluta contenere aumento contagi, in caso lockdown Italia più solida

Laura Naka Antonelli 30 ottobre 2020 - 13:06

MILANO (Finanza.com)

"La priorità assoluta in questo momento è contenere l'aumento dei contagi (di coronavirus), anche per evitare misure generalizzate più avanti". E' quanto ha detto il ministro dell'economia Roberto Gualtieri, intervenendo alla 96ma Giornata Mondiale del Risparmio. In ogni caso, nel caso in cui in Italia scattasse un nuovo lockdown come quello precedente, l'economia si troverebbe in una posizione più solida."Se nelle prossime settimane si dovesse ricorrere a misure più drastiche di contenimento dell'epidemia, partiremmo comunque da una posizione di comprovata solidità ed avendo nettamente migliorato la nostra capacità e prontezza di risposta all'emergenza sanitaria ed economica". In ogni caso, ha continuato il titolare del Tesoro, "la politica di bilancio resterà espansiva per tutto il tempo necessario".