Pagamento tasse dallo smartphone, su Satispay pagati oltre 130mila bolli auto e moto

Redazione Finanza 28 dicembre 2021 - 11:13

MILANO (Finanza.com)

Si conferma il trend positivo nell’utilizzo dei servizi digitali legati al pagamento delle tasse, tra cui anche il bollo auto e moto. Già nel 2020, i dati dell'azienda fintech Satispay relativi a questo servizio specifico avevano rivelato uno spaccato interessante, con un’impennata di pagamenti di bollo auto e moto da parte degli utenti dell’app. In linea con questa crescita, nel 2021 Satispay ha assistito a un aumento del 30% di utenti che hanno effettuato il pagamento del bollo auto tramite l’app, arrivando a oltre 130.000 transazioni.“Siamo felici di constatare che il trend di crescita del servizio Bollo Auto e Moto si sia riconfermato quest’anno, in modo ancora più positivo - ha commentato Dario Brignone, co-founder e CTO di Satispay - I numeri testimoniano una chiara conferma del processo di digitalizzazione degli italiani che sono sempre di più alla ricerca di soluzioni innovative in grado di semplificare la vita".