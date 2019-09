Pagamenti digitali: positivo piano governo contro evasione fiscale (C4DiP)

Daniela La Cava 25 settembre 2019 - 13:11

MILANO (Finanza.com)

"Sensibilizzare i cittadini all’utilizzo della moneta elettronica per contrastare l’evasione fiscale è da sempre un nostro obiettivo. La coalizione che presiedo sarà sempre a fianco di un Governo che promuove i pagamenti digitali". Lo dichiara Francesco Luongo, presidente di Consumers For Digital Payments (C4DiP), la coalizione di associazioni di consumatori formata da Movimento Difesa del Cittadino, Assoconsum e U.Di.Con, commentando l’intervento del Premier Giuseppe Conte riguardo al piano del nuovo Governo per ridurre l’evasione fiscale."Proporre dei bonus fiscali per premiare le persone che scelgono gli e-payments – aggiunge Luongo – ci sembra un provvedimento innovativo, che non penalizza attraverso nuove tasse, ma gratifica i cittadini e sostiene quel cambiamento culturale necessario per combattere l'economia sommersa”.