Padoan: "per Italia Recovery Fund occasione unica per fare riforme"

Daniela La Cava 14 luglio 2020 - 08:59

MILANO (Finanza.com)

"Spostare il controllo dei piani di riforma nazionale dalla Commissione al Consiglio è un segnale di scarsa fiducia nei rapporti tra Stati Ue e questo è preoccupante. Ma per l'Italia il Recovery Fund rappresenta un'occasione unica per fare le riforme: sarebbe imperdonabile farsela scappare". Lo ha dichiarato l'ex ministro dell'Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, nel corso di una intervista a "La Stampa" in vista del Consiglio europeo che prende il via venerdì prossimo. Sul tema del Recovery Fund, l'economista ha precisato: "Questo strumento permetterà di finanziare in maniera molto generosa riforme che spesso non vengono realizzate proprio per una mancanza di risorse. Sarà una spinta decisiva perché tutti gli Stati, anche quelli che all'apparenza stanno meglio, hanno bisogno di riforme. È un'occasione per tutti e sarebbe imperdonabile farsela scappare".