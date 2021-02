Padoan (UniCredit): ecco cosa ha detto su Draghi presidente del Consiglio

Laura Naka Antonelli 5 febbraio 2021 - 10:01

MILANO (Finanza.com)

"Mi aspetto che porti il suo stile e la sua personalità per gestire una crisi complessa come quella italiana". Così l'ex ministro del Tesoro e presidente designato di UniCredit, Pier Carlo Padoan, in un'intervista rilasciata a La Repubblica, sulla possibilità che l'ex presidente della Bce Mario Draghi diventi il prossimo presidente del Consiglio, dopo il conferimento dell'incarico a formare un nuovo esecutivo dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella."Se c'è una persona in grado di farlo è lui - ha continuato Padoan - che in passato ha preso alcune fondamentali decisioni, perchè ha la grande dote di riuscire a trovare una sintesi in situazioni complesse. Non so se la sua nomina influirà sul sistema bancario, ma il sistema bancario con la sua solidità e la sua capacità di mobilitare risorse farà tutto il possibile per aiutare un governo Draghi".