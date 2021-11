PNRR, Engineering e Fastweb si propongono per realizzare e gestire il Polo Strategico Nazionale

Luca Losito 1 novembre 2021 - 14:12

MILANO (Finanza.com)

Fastweb ed Engineering hanno presentato al Ministero per l'Innovazione e la transizione digitale (MITD) una proposta congiunta per la realizzazione e gestione del Polo Strategico Nazionale. Una novità che potrebbe rivelarsi importante per la digitalizzazione dell'Italia, con il sostegno dei fondi previsti per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).Il Polo rappresenta l'infrastruttura destinata ad ospitare in cloud dati e servizi strategici della PA, definita dal PNRR e dalle linee guida del MITD come una delle macro-azioni chiave per l'evoluzione digitale delle Amministrazioni italiane e dei servizi pubblici ai cittadini.